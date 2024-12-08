Ankara’nın Kalecik ilçesinden başlayan bir çevre dostu dönüşüm hikâyesi, güzellik sektöründe çığır açıyor. Şarap üretiminden arta kalan üzüm posasını değerlendirerek yaşlanma karşıtı ve güneş koruyucu etkileriyle içerikler geliştiren yenilikçi bir projeye imza attıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara'da şarap üretiminden arta kalan üzüm posasını değerlendirdiklerini kaydeden Posamas Sürdürülebilir Gıda Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hande Güventürk, yaşlanma karşıtı ve güneş koruyucu etkileriyle içerikler geliştiren yenilikçi bir projeye imza attıklarını söyledi.

“Türkiye’de her yıl yaklaşık 20 bin ton üzüm posası ya toprakta çürümeye bırakılıyor ya da hayvan yemine dönüştürülüyor.” diyen Güventürk, bu yöntemlerin hem çevresel zararlara hem de hayvan sağlığında sorunlara yol açabildiğini belirtti. Güventürk, üzüm posasının antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklerini koruyacak özelleştirilmiş süreç tasarımı ile bu atığı katma değerli ürünlere dönüştürdüklerini dile getirdi.

Şirketin geliştirdiği doğal hammaddelerin, ciltte yaşlanmayı geciktirici etkiler sağlarken güneşin zararlı etkilerine karşı koruma sunduğuna dikkat çeken Güventürk, “Şarap posası, ihmal edilen ve ekonomik değerini bulamamış kıymetli bir içerik. Döngüsel ekonomi modeli ile biz bunu doğal kozmetik sektörüne kazandırdık. Bu sayede hem sürdürülebilirlik hem de güzellik sektörüne fayda sağlıyoruz.” dedi.

Geliştirilen ürünler, çevresel sürdürülebilirlik hedefiyle kozmetik sektörüne yenilikçi bir alternatif oluşturduğunu kaydeden Güventürk, ürünlerinin sadece çevre dostu değil, aynı zamanda ekonomik fayda sağladığını belirterek, “Amacımız, atıkların yeniden kullanımıyla hem çevresel sorunlara çözüm bulmak hem de tüketicilere doğadan gelen etkili ürünler sunmak.” dedi.