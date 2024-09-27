SASKİ, Arabacıalanı Mahallesi’nde altyapı sistemini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgeye kazandırılacak bin 100 metrelik atık su hattı projesi kapsamında bir terfi merkezi ve 17 muayene bacası imalatı yapılacak. Modernize edilen güçlü altyapı uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde hizmet verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Serdivan Arabacıalanı Mahallesi’nde gerçekleştirilen incelemelerde bölgede artan nüfus sebebiyle atık su deşarj sisteminde eksiklikler tespit edilerek hızlı çözüm süreci başlatıldı. Başlatılan proje ile bölgenin evsel atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine güvenle taşınacak.

Paket terfi merkezi ve bin 100 metrelik hat imalatı

Bölgede oluşan nüfus yoğunluğunun altyapı ihtiyacına karşılık verebilmek için başlatılan proje ile bin 100 metrelik hat imalatı yapılıyor. Bölgedeki kot farkının sorunlara neden olmaması için proje kapsamında bir adet paket terfi merkezi kurulacak.

Muhtemel sorunlara anında müdahale edebilmek ve hızlı çözüm üretmek için 17 muayene bacası imalatı da gerçekleştiriliyor. Proje tamamlandığında ise evsel atık sular en temiz haliyle doğaya deşarj edilecek.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin hızla ilerlediğini ve projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki atık suların doğaya karışmadan, güvenle arıtma tesislerine gönderileceğini belirtti.