Cumhurbaşkanına hakaret’ ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısına Ümit Özdağ'ın kardeşi Ceza Usulü Hocası Prof. Dr. Savaş Özdağ ile görüşmesini taşıdı. Ümit Özdağ’ın kardeşi Savaş Özdağ, cezaevinde suikast olasılığına karşı önlem alındığını belirtti.

Cezaevi idaresi ile arasında geçen konuşmayı anlatan Savaş Özdağ, kendisine “Ümit Özdağ’ın güvenlikle ilgili bir talebi var, görüş kabinine girdikten sonra koridoru kapatacağız” denildiğini aktardı.

Görüşme sırasında koridorda bulunan diğer görüşme kabinlerinin boş tutulduğunu anlatan Savaş Özdağ, “Giriş - çıkışlar da kapatıldı. Kaşif Kozinoğlu’nun başına gelen olayı ağabeyim daha önce de dillendirmişti. Cezaevi yönetimi de bu konuyu değerlendirmiş, ona uygun tedbir alınmış” ifadelerini kullandı.

Özdağ, hakkında tutuklama kararı çıkmasının ardından avukatı aracılığı ile gönderdiği mesajda, "Mücadeleye hapishaneden de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast benzeri bir suikasta uğramaktır" demişti.