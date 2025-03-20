İBB Başkan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından dün Atatürk anıtı önünde bir basın açıklaması düzenleyerek tepki gösteren CHP İnegöl İlçe Başkanlığı bugün saat 20.30’da yine Atatürk anıtı önünde eylem yapacak.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, tüm ilçe halkını yapacakları eyleme davet etti. Şahin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Bugün saat 20.30'da Atatürk Anıtı önünde, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için bir eylem düzenleyeceğiz. Hukuksuzluklar sona erene kadar bu eylemlerimiz devam edecektir. Bütün sivil toplum örgütü başkanlarını, muhalefet partilerini başkanlarını, üyelerini yanımızda görmekten mutluluk duyarız.”