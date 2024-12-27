Geçtiğimiz günlerde CHP İlçe teşkilatında Demokrasi Grubu tarafından İlçe Başkanlığının kurultay kararı alması için delegelerden toplanan imzalar CHP İnegöl İlçe Başkanlığına sunulmuştu. Yapılan incelemenin ardından CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, yeterli imza toplanmadığını açıklamıştı. Başkan Şahin'e Demokrasi Grubu adına Oğuz Erdem tepki göstermişti.

Karşılıklı açıklamaların ardından bugünde CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesş Barış Kama, sosyal medya hesabından istifa edeceğini açıkladı. Kama, yaptığı açıklamada, İlçe Yönetimin aldığı karara tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı;

"Değerli Cumhuriyet Halk Partililerimiz ve kıymetli İnegöl halkı, Tüzüğümüzün 43. Maddesi gereği delegelerimiz demokratik haklarını kullanmış ve İlçe Yönetimimizin kongreye gitmesi için 202 imzayı İnegöl İlçe Başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Toplanması gereken yeterli imza sayısı 185 olması gerekirken 202 gibi yüksek bir imzayı getiren delegemizin vermiş olduğu bu demokratik kararına saygı duyuyor ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. İktidara doğru emin adımlarla yürüdüğümüz bu süreçte, Partimdeki demokrasinin ne kadar önemli olduğu bilinciyle en demokratik kararı aldığıma inanıyorum. Delegelerimizin vermiş olduğu bu karara bizler de yöneticiler olarak saygı duymalıyız. Baba ocağımız olan Cumhuriyet Halk Partisindeki mücadelem her zaman devam edecektir. Partililerimize ve İnegöl kamuoyuna duyurulur, saygılarımı sunarım."

Kama'nın istifa dilekçesini ilçe başlanlığına da teslim edeceği öğrenildi.