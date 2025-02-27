31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mustafa Bozbey tarafından kazanılmasından sonra üye sayılarında da değişimler yaşanmaya başlandı.

CHP İnegöl’de ilk kez tarihinin en yüksek üye sayısına ulaştı. Üye başvurularının devam etmesi ilçe yönetimini de mutlu ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Zemci Şahin, Mart 2024’den bugüne kadar geçen 11 aylık sürede 800 yeni kaydı yaptıklarını açıkladı. Son 2 günde 90 yeni üye başvurusu yapıldığını söyleyerek, “İnegöl’de üye sayımızın artmasının en önemli nedeni yaptığımız başarılı çalışmalardır. Gerek Bursa Büyükşehir Belediyemiz gerekse de İlçe yönetimimiz İnegöl’e iyi hizmet veriyor. Vatandaşlarımız emeklerimizi ve mücadelemizi gördükçe bize ilgi duymaya başladı. Yerel seçimler sonrası geçen 11 ayda hemen her gün yeni üye kayıtları aldık. Biz göreve geldiğimizde üye sayımız 1580'di , şu an üye sayımız 2380. Son 2 günde bile 90 yeni üye başvurusu yapıldı. Hedefimiz görev süresince bu sayıyı 5 bine çıkarmak. Bizler çalışmaya, ilçemizi geliştirmeye ve vatandaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız CHP’yi İnegöl’de 1. Parti yapmak" diye konuştu.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ