Çiçek, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“İnegöl Belediyesi,

Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projesiyle şehrin merkezine modern bir meydan kazandırdı.

İnegöl’ün kalbinde yer alan Atatürk Anıtı ve çevresi, sadece bir anma noktası değil, aynı zamanda çocukların oynadığı, insanların vakit geçirdiği aktif bir sosyal alan haline geldi.

Ama;

Atatürk Anıtı, ne yazık ki son dönemlerde çocukların üzerine çıktığı, oyun alanı gibi kullandığı bir nokta haline geldi. Bu durum, çocukların can güvenliği açısından tehlike oluşturmakla birlikte, aynı zamanda milli değerlerimize karşı da bir saygı sorunu meydana getirmektedir.

Ne yazık ki bu konuda herhangi bir güvenlik tedbiri alınmamakta, ilgili birimler sorumluluklarını yerine getirmemektedir.

Yetkilileri bir an önce çocuklarımızın güvenliğini sağlamaya, gereken önlemleri almaya ve Atatürk Anıtı’nın manevi değerine uygun şekilde korunmasına davet ediyorum.”