Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP, kayyum tehlikesini atlatmak amacıyla olağanüstü kurultay kararı almıştı. CHP'de yarın yapılacak olan kurultayda iki isim aday oldu. Son olarak ise kulislerde sürpriz bir şekilde Tunç Soyer'in adı geçti.

Mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın aday olarak yarışacağı kurultay öncesi, kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.

TUNÇ SOYER ADAY MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer'in de yarın yapılacak kurultayda aday olacağı öne sürüldü. Soyer'in farklı illerden gelen talepler üzerine adaylık için karar verdiği kulislerde konuşuldu.

SOYER İDDİALARLA İLGİLİ KONUŞTU

Çok konuşulan iddialarda ilgili Soyer, KRT TV'ye bağlanarak konuya açıklık getirdi. "Genel başkanlığa aday değilim" diyen Soyer, "Kurultayda parti meclisine adayım. CHP'de genel başkanlıkla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama parti meclisinin genişlemesi ve küskünleri kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.