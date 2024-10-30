CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen yaklaşık 50 milletvekilinin, Özgür Özel'in liderliğinden memnun olmadığı iddia ediliyor. Bu milletvekilleri, partinin geleceği hakkında kaygı duyarak, olağanüstü kurultay talebi için imza toplamaya başladılar. İddialara göre, bu girişim, parti içindeki bölünmeleri ve yönetim anlayışındaki farklılıkları gözler önüne seriyor. Kılıçdaroğlu'nun etkisi altında olduğu düşünülen bu grubun, Özel yönetimine karşı bir alternatif arayışında olduğu ifade ediliyor. CHP'deki bu gelişmeler, partinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

Kaynak: Ensonhaber