Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım İlçe Başkanlığı’nın Olağanüstü Seçimli Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede, İlhami Gün ve Av. Ahmet Keskin’in aday olduğu seçim süreci, demokrasi şöleni havasında geçti.

Delegelerin oylarıyla CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı’na seçilen İlhami Gün ve yeni yönetimi, göreve resmen başladı. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçim sürecinin partinin demokrasi geleneğine yakışır şekilde tamamlandığını belirterek, yeni başkan ve yönetimini tebrik etti.

Bozbey, yaptığı açıklamada, “Delegelerin iradesiyle başkanlığa seçilen İlhami Gün ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kongrenin partimize ve Yıldırım’a hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.