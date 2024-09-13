CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte köy ziyaretleri yaparak, muhtar ve köylülerin sorunlarını dinlediler.



İnegöl’e bağlı Şibali, Dömez, Tekkeköy ve Akbaşlar mahallesinde muhtar ve mahalle sakinleriyle sohbet eden CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Sadece seçim zamanları değil, normal günlerde de köylerimizi ziyaret etmek istiyoruz.

Onun için bu gün bir başlangıç yaparak, dört köyümüzü ziyaret ettik. Muhtarlarımızla ve köylülerinizle sohbet ettik.

Önünüzde ki günlerde de bu ziyaretlerinizi devam ettireceğiz. Halkımızla yan yana, iç içe bir siyaset her zaman İçin temel görev ve hedefimizdir.

Daha çok çalışarak, yerel seçimlerde yakaladığımız başarıyı, genel seçimlerde de yakalayacağız” dedi.