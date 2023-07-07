CHP'de kongre takvimi işlerken, Genel Merkezi'den tüm siyasi hesapları değiştiren bir genelge yayımlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kongrelerde seçilecek kişilerin yerel seçim adaylıkları hakkında başlığı ile yayımlanan genelge, kongrede ilçe başkanı seçildikten sonra yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmak isteyenlerin tüm hesaplarını bozdu.



İlgili genelge şöyle:

Merkez Yönetim Kurulumuzun 6 Haziran 2023 tarihli kararıyla kongreler takvimi başlamıştır. İlçe kongresi delege seçimlerinin bitiminin ardından ilçe ve il kongreleri yapılacaktır. Yapılacak olan ilçe ve il kongrelerinde; ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyesi, il başkanı, il yönetim kurulu üyesi ve il disiplin kurulu üyesi olarak seçilecekler, 2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçiminde Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi veya İl Genel Meclis Üyesi adayı olarak değerlendirilmeyecektir.

Böylece 2024 yerel seçimleri için ilçe ve il kongrelerini ilk basamak olarak gören adayların önü kesilmiş oldu.