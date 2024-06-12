CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, geçtiğimiz günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan buğday alım fiyatlarının ekonomik hayat şartlarının çok altında kaldığını belirterek, sert tepki gösterdi.



ÇİFTÇİMİZ DESTEKLENMİYOR

Konu hakkında bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Değerli İnegöl kamuoyu, değerli basın mensupları, değerli İnegöl çiftçilerimiz, biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alım taban fiyatını 9.250 TL olarak açıkladı. Geçen sene bu buğdayın alım fiyatı 8250 lira olarak açıklanmıştı. Arada geçen tam bir yıl üzerinde ekmek 5 liraydı şu anda 10 lira, mazot 27 liraydı şu an 42 lira. Ama buğday nedense 9250 TL. Tüm girdiler yüzde 100 oranında artmışken çiftçimize verilen değer bu kadar. Yüzde 10 civarında artışla çiftçimize taban fiyat açıkladılar. Bu taban fiyat en iyi buğdaya verilen fiyat. Onun altında da bazı kalorisi düşük olanlar yemlik olarak alacaklar. 8500 TL civarında da buğdaya fiyat verecekler. Çiftçimiz desteklenmiyor. Hükümet bütün işlerde yaptığı gibi tarımda da başınızın çaresine bakın, ne haliniz varsa görün diyor. Bunun anlamı faize yüzde 100 para veren bir sistemin siz üretimden yana olmayın, tarlalar boş kalsın. Çünkü üretim bu durumda mümkün değil. 300 kilonun altına düştüğü anda çiftçi kar edemez. Bu fiyatlarda bir dönümde 700-800 kilo alması lazım. Bir dönümde Türkiye’de çiftçilerin bunu alması mümkün değil. O halde taban fiyatın en az 13 TL olarak açıklanmalıydı. Tekrar revize edilmesi lazım. Bunu yetkililerden bekliyoruz. Teşekkürler” dedi.