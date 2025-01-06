Bozüyük Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapıldı. 14 gündemin görüşüldüğü toplantıda 4’üncü madde olarak "Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı Bilecik ili Bozüyük İlçesi, Yeni Mahalle 69 ada 399 parsel, 69 ada 427 parsel, 69 ada 594 parsel, 69 ada 595 parsel, 1032 ada 1 parsel, 1038 ada 2 parsel, 1039 ada 3 parsel, 1039 ada 4 parsel, 1067 ada 1 parsel, 1069 ada 1 parselin satılmasına, Yeni Mahalle 238 ada 28 parselde yer alan 13,14 ve 15 nolu bağımsız bölümün satılması veya 10 yıl süreli kiraya verilmesine, Tapu Müdürlüğünde gerçekleşecek satış işlemleri için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na yetki verilmesi" talebinin görüşüldü.

Bu gündem oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Bakkalcıoğlu, "Bu konuda 2024’te de bu sözü geçen parsellerle ilgili yetki almıştık. Bunların içinden bazıları satıldı ihaleyle. Tekrar bu yetkiyi alıyoruz. Çarşı Meydan’daki yerleri satma veya kiralama yetkimiz var. Diğerleri genelde Yeşilkent Mahallesi’ndeki parsellerdir. Çok katlı ve dubleks yapıların oluştuğu yerleri oluşturuyor. Herhangi bir nokta atışı satış niyetimiz şu anda henüz belli değil ama böyle bir yetkiyi talep ediyoruz" dedi.