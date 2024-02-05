Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde muhabir Okan Yavaşer ve ailesine tehdit ve hakaret suçlarından yargılanan CHP Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy, iki ayrı suçtan da cezaya çarptırıldı.

Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 3. duruşmada CHP’li Başkan Yardımcısı Ulusoy, sanık sıfatıyla çıktığı davada hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Mahkeme heyeti ayrıca, Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy’un, 17 bin 900 TL avukat vekalet ücreti ve 913 TL dosya ücretini de ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararına istinaden beş yıl boyunca da denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen CHP’li Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy’un aldığı bu ceza kararından sonra vazifesine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Uzunköprü Gazetesi Muhabiri Okan Yavaşer, mahkemenin sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada CHP’li Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Becan’ın sessizliğini bozarak yaşanan olay sonrası ceza alan Başkan Yardımcısı Ulusoy hakkında gerekeni yapması için çağrıda bulundu.

Yavaşer yaptığı açıklamada, “Uzunköprü Belediye Başkan yardımcısı Bülent Ulusoy tarafından şahsıma ve aileme karşı edilen ağır küfür ve hakaretler sonucu açmış olduğum dava sonuçlanmıştır. Adı geçen şahıs ettiği küfürlerden dolayı açtığım dava sonucunda ceza alıp, hüküm giymiş ve suçlu bulunmuştur. Kendisinin bu dava sonucu aldığı cezanın niteliği değil, niceliği daha önemli olup gerçekler ortaya çıkmış ve malum şahıs Türk adaleti önünde gereken yaptırımı almıştır" dedi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan’a da seslenen Yavaşer, "Hemen hemen her fırsatta kadın ve annelik değerleri üzerinden siyaset üreten, Trakya’nın tek kadın belediye başkanı olmakla övünen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan’ın, yaşanan skandal karşısında olayı tasvip edercesine sessizliğe bürünmüştü. Başkan Becan’a 2022 Kasım ayının meclisinde yöneltilen soru üzerine mahkemenin kararının bekleyeceğini ifade etmişti. Evet şimdi buradan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan’a yüksek sesle duyurmak istiyorum. Başkan Becan siz, küfürbazlığı Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesi ile ’Türk Milleti adına karar’ diyerek tecelli eden CHP Belediye Meclis üyesi ve Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcınız hakkında gerekeni yapacak mısınız?" ifadelerini kullandı.