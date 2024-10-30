CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin "Bu soruşturmanın sonucunu da serinkanlılıkla bekleyeceğiz. Şunu bilsinler ki biz sizi tanıyoruz. Amacınızı biliyoruz. O amacınıza yürüyemeyeceksiniz. Burası eninde sonunda çağdaş, demokratik bir hukuk devletine dönüşecek." ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsatarak, Cumhuriyet'in çok büyük bir antiemperyalist direniş mücadelesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, gelir dağılımı eşitsizliğinde 8. sırada yer aldığını söyleyen Günaydın, "Bizim önümüzde Kolombiya, Brezilya, Zambiya, Panama, Kosta Rika, Ekvador ve Paraguay var. Güney Amerika ve bazı Afrika ülkelerinin sıralamasında Türkiye dünyada 8. durumunda." diye konuştu. CHP'li Günaydın, Türkiye'nin aynı zamanda gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında bulunduğunu, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 27,2'ye çıktığını anlattı.

"DAVET ETSENİZ GELMİYOR MU?"

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınma şekline tepki gösterdi.

"Davet etseniz gelmiyor mu acaba" diye soran Günaydın, "İlla bir itibar suikastı yapmak zorundasınız. Şimdi aldığımız bilgilere göre diyorlar ki '4 günlük gözaltı süresinin tamamını kullanacağız.' İlk 24 saatte de avukat görüşü yasak. Bütün haklarından alıkoyun ve orada tutun. Adalet Bakanı'na soruyorum. Türkiye'de kaç tane belediye başkanını dinliyorsunuz? Kaç tane belediye başkanına teknik takip yapıyorsunuz? Bunların partilere göre dağılımı nedir? Türkiye'nin hakimlerine ve savcılarına seslenmek istiyorum. İktidarlar gelir geçer. Siz devletin hakimi, polisi, savcısı olun. Kanunlardan ayrılmayın. Kanunların çizdiği çerçevede, vicdani kanaatlerinizle işlerinizi yapın. Bu soruşturmanın sonucunu da serinkanlılıkla bekleyeceğiz. Şunu bilsinler ki biz sizi tanıyoruz. Amacınızı biliyoruz. O amacınıza yürüyemeyeceksiniz. Burası eninde sonunda çağdaş, demokratik bir hukuk devletine dönüşecek. Bunu da hep beraber başaracağız." diye konuştu.