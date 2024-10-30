Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’nin en yetenekli PUBG takımları, Paycell 29 Ekim PUBG Kupası’nda zafer için karşı karşıya geldi. Turnuvanın galibi BBL Esports oldu.

Finansal hizmetler platformu Paycell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’nin en yetenekli PUBG takımlarını, platform 29 Ekim PUBG Kupası’nda bir araya getirdi. Platformun ulusal bayramlar gibi önemli günlerde gerçekleştirdiği ve artık bir gelenek haline gelen büyük turnuvalarının üçüncüsünde, BBL Esports takımı zafere ulaştı. Yoğun ilgi gören ve büyük heyecana sahne olan turnuvada, BBL Esports takımı 30 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.

Özel davetli takımların da mücadele ettiği Paycell 29 Ekim PUBG Kupası’nın Büyük Finali canlı olarak resmi PUBG Türkiye, Kick, Twitch ve YouTube kanallarından yayınlandı. Projenin ana ortağı eSports360 ve destek sponsoru Razer’ın katkılarıyla gerçekleşen turnuvada Büyük Final heyecanı, Utku ‘Utimikk’ Taşyürek, Timur ‘Timurlengx’ Günay ve Arda ‘Tropik’ Bayram’ın sunumlarıyla zirveye çıktı.

Yapılan açıklamaya göre, Platform ve PUBG: BATTLEGROUNDS’un geliştiricisi KRAFTON arasındaki iş birliğini daha da güçlendiren 29 Ekim Paycell PUBG Kupası boyunca, oyuncular tüm ödemelerini Paycell PUBG Kart ile yaparken, karta özel avantajlar da kazandı. İş birliği kapsamında oyuncular ödemelerini, platformun kapsayıcı ve yenilikçi finansal hizmetler vizyonunun bir yansıması olan Paycell PUBG kart ile yapabiliyor ve karta özel nakit iade kampanyasından faydalanıyor. Dünyada bir ilk olan Paycell PUBG kart; oyuncuların cihazdan aksesuarlara ve oyun içi harcamalara kadar pek çok alandaki ödeme aracı ihtiyaçlarına, güvenli ve hızlı şekilde cevap veriyor.