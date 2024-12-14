"Gürcüleri geri göndereceğiz" diyen başkan hakkında suç duyurusunda bulunan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, bu kezde çektiği video ile sert eleştirilerde bulundu.

TBMM Türkiye-Gürcistan dostluk grubu üyesi CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk , ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia ettiği BTP Darıca İlçe Başkanı Cevat Demircan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan CHP'li vekil, BTP'li İlçe başkanına sert sözlerle yüklendi.

Öztürk yaptığı açıklama, "Bir partinin Darıca ilçe başkanı toplumun etnik kimlikleriyle ötekileştiren, nefret söylemleri içeren bir paylaşımda bulunmuş.

Herhalde devrik başkan Melih gökcek'in paylaşımında bulunmuş ki Cevat Demircan denen zat aynen şunu söylemiş ; " Selanik'ten gelenler gitsin diyorlar iyi güzel ama ilk işe Gürcistan'dan gelenlerden başlayalım.

Hemen yollayacağız sınırlara mayınları döşemyelim TC oldu, oy kullandı. Teftiş düzen kurdu.

Gitmezse bizim gibi vergi ödesin bakalım duruyorlar mı? Yan gelip yatıyorlar misafirlik bitti''

Ey cahil kendini bilmez akılsız kardeşim.

Tarih bilmez kardeşim. Sen kimsin, kim oluyorsun ki Gürcilerin veya her hangi birisinin gitmesine kalmasına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Türk vatandaşına bunu söylüyorsun.

Sen Gürcülerin nasıl bir bedel ödeyerek ne zaman ve hangi şartlarla geldiği ile ilgili en ufak bir fikrin varmı?

1877-1878 Rus Savaşı'ndan sonra kendini bu millete ait hisseden Osmanlı'dan yana taraf olan yüzyıllardır belki bin yıldır yaşadığı toprakları bu milletin parçası olmanın diyeti olarak ödeyen Gürcü'lere bunu söyleme haddini kimden alıyorsun, hangi cürretle?

Bir günde biri çıkıp sana derse ki git bu ülkeden ne diyeceksin?

Dolayısıyla Gürcüler Türk milletinin bayrağına, vatanına, milletine bağlı, bölünme bütünlüğünden yana bir toplumdur. Her zaman ön saflarda yer almışlardır.

Türk siyasetinde, Bürokrasi'sinde, kamusunda , özel sektöründe, ekmeğinde, emekçisinde, dağında, ovasında, ormanında her zaman vardılar. Her zamandan var olacaklar.

Dolayısıyla sen milleti öfkeyle ve nefretle bir suç işlediğinin farkında da değilsin.

Ben sana TCK 216'yı hatırlatayım.

Halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanacak alelen aşağılayan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sen aynen bunu yapıyorsun bende savcılıkları göreve davet ettim.

Göreve davet ediyorum kimse Gürcüleri Türk milletinin dışında farklı bir şekilde ötekileştiremez.