İstanbul'da "Özgür İrade, Güçlü Örgüt, Demokratik Tüzük Çalıştayı"nda bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri, ön seçim yapılması çağrısında bulundu. Etkinlikte, Eski Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cesurlar bir adım öne çıksın" sözlerini hatırlatarak, "Öne çıkıyoruz, ayağa kalkıyoruz" mesajını verdi.

CHP İstanbul İlçe örgütü üyeleri, Avcılar'da "Özgür İrade Güçlü Örgüt Demokratik Tüzük Çalıştayı"nda buluştu. Toplantıda, ön seçim talebi, delegelik sistemi, gizli oy, açık tasnif kuralı, aktif ve pasif üyelik, seçme ve seçilme hakkı, finansman, üç dönem kuralı, genel sekreterlik, MYK’nın oluşumu ve etik kurul gibi konular ele alındı. Çalıştay, kapalı salon toplantısıyla gerçekleşti ve Feramuz Öztürk başkanlığında yürütüldü. Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Babacan, eski CHP Avcılar İlçe Başkanı Erhan Bozan, CHP Başakşehir İlçe Örgütü üyeleri Banu Korkmaz Çelik ve Ayşe Kayım Bakır da divanda yer aldı.

Dr. Bülent Kerimoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada, parti içi demokrasinin önemine vurgu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek tüzük kurultayı ile ilgili "Cesurlar bir adım öne çıksın" sözlerine atıfta bulunarak, "Bir adım öne çıkıyoruz, ayağa kalkıyoruz" dedi. Kerimoğlu, çalıştayda emeği geçen herkesi kutlayarak şunları söyledi:

"Çalıştayda emeği geçen herkesi kutluyorum. Yaklaşık iki aydır partide emeği geçmiş arkadaşlarımızla yaptığımız bu çalışmayı sizlerin onayına sunmadan da basına, il başkanlığına, genel merkeze gönderebilirdik. İstedik ki, tüzüğümüzü örgütümüzün huzurunda sizlerle değerlendirelim, buradan çıkan bir onayla partimizin yetkili kurullarına teslim edelim."

"ÖN SEÇİM TALEBİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ"

Kerimoğlu'nun sözleri coşkuyla karşılanırken, çalıştayın 10 maddelik sonuç bildirgesi oy birliğiyle kabul edildi. Bildirgede, seçimlerde adayların zorunlu ön seçim yoluyla belirlenmesi talebi ilk sırada yer aldı. Ayrıca, delegelik sistemi, oy kullanımı, üyelik tanımı, parti içi seçme ve seçilme hakkı, mali disiplin, üç dönem kuralı, genel sekreterlik ve etik kuruluna ilişkin talepler de belirtildi.