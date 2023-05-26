Bursa Osmangazi İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin talebini kabul ederek CHP'nin Kent Meydanı’nda LED ekran kurmasını yasakladı.BURSA (İGFA) - Hatırlanacağı gibi, CHP İl Başkanlığı Kent Meydanı’na kurduğu LED ekrandan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup Toplantılarındaki konuşmalarından kesitlerin yanı sıra sosyal medyada Babala TV’de yaptığı konuşmaları yayınlamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayınlandığı andan itibaren ilk 24 saatte 20 milyon görüntüleme alan programındaki konuşmalarının “sadece karalama niteliği taşıdığı” iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüşen Osmangazi İlçe Seçim Kurulu, görüntülü propagandanın sadece seçim bürolarında yapılabileceği gerekçesiyle CHP ve İYİ Partili üyelerin muhalefetine rağmen oyçokluğuyla karar alarak dev ekranı yasakladı.

Kararın CHP ve İYİ Partili üyelerin muhalefet şerhine karşın oy çokluğuyla alındığını belirten CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, “Alınan kararın içeriğine bakıldığında sudan sebeplerle itiraz edildiğini, Kent Meydanı Bursa Valiliği’nce ilan edilen resmi miting alanı olmasına karşın bu gerçek göz ardı edilerek LED ekran kurulumunun yasaklandığını görüyoruz. Bu kararın hukuki değil, siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi.