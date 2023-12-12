Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden Uludağ'a ulaşım sağlayan teleferikte kış sezonunun gelmesi ile birlikte fiyatlar zamlandı.

Yapılan artış, Bursa Teleferik internet sitesinde yayımlandı.

Peki, teleferik fiyatları ne kadar oldu?

10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren teleferikte, tam gidiş/dönüş bilet fiyatı 230 TL, öğrenci bilet fiyatları gidiş-dönüş 115 TL olarak duyuruldu.

Teleferikte gazi ve şehit yakını biletlerinden sadece 1. derece yakınları faydalanabilirken, 2017 öncesinde doğanlar için de fiyat tarifesi uygulanıyor.