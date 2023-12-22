Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, belediye ekiplerinin hurda malzemeden ürettikleri kumsal temizlik aparatını yerinde inceledi.

Tamamı hurda malzemelerden, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ve Fen İşleri Müdürlüğü kaynak ustalarının ortak çalışmasıyla belediye atölyelerimizde geliştirilerek üretilen traktör arkası kumsal tırmığı, Çiftlikköy sahilinde özellikle olumsuz hava şartları ve fırtına sonrası meydana gelen kirlilik ve yosun birikintilerinin temizlenmesinde kullanılıyor.

Traktör arkası kumsal temizleme aparatına TAK adını verdiklerini belirten Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Bu TAK şunun için kullanılıyor, fırtına ve çok yoğun dalgalı havalarda kumsallarımız kirleniyor. Bunları da normal tesviye araçlarımız ile temizlemek zor oluyor. Dolayısıyla temizlik işlerinde kullandığımız traktörlerimize kolaylıkla takılıp sökülebilen aparat sayesinde sahillerimize vuran ve insan gücüyle toplanması zor olan çöp, yosun gibi atıkları daha kolay toplanarak kumsal tesviyesini de sağlanmış olacağız. Bu sayede insan gücü ve zamandan tasarrufun yanı sıra, kumsallardaki görüntü ve çevre kirliliği önlenmektedir. Geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan çok düşük maliyetli ama işlevsel bu aparat için müdürlüklerimize ve ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.