Çiftlikköy Belediyesi’nin Yalova’da bir ilke imza atarak devreye aldığı 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde ilk eğitim atölyesi çalışması Şehit Abdülhamit Kaya Ortaokulu öğrencileriyle gerçekleştirildi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın talimatlarıyla hizmete alınan Çiftlikköy Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden 25 ortaokul öğrencisi, Kompost Üretim Tesisini gezdikten sonra ‘Sıfır Atık Eğitim Atölyesi’nde atıklarla ilgili bilgiler edindi. Etkinlik sonrasında minik öğrencilere Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emine Yeşim Aras tarafından Çiftlikköy Belediyesi’nin üretimi olan 1 litrelik organik kompost paketleri hediye edildi.

Çiftlikköylülerin geri dönüştürülebilir atıklarını getirerek yeniden üretim sürecine katkı sağlayabildikleri tesiste kağıt, karton, plastik, metal, cam, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve bitkisel atık yağların Çiftlikköy Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde toplandığını aktaran Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Merkezimize getirilen atık maddeler ayrıştırılarak yeniden üretime uygun hale getirileceği endüstriyel tesislere gönderiliyor ve bu şekilde doğanın ve çevrenin kirletici atık maddelerden azaltılmasına yardımcı olmuş oluyoruz. Merkezimizde hazırladığımız Sıfır Atık Atölyesi’ne gelen öğrencilerimiz de, atıklar ve atık yönetimi ile ilgili bilgiler alıyorlar” dedi.