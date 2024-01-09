Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Ayvalık’taki torunlarından anlamlı bir jest yapıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Mavi Vatan haritasını çizen ve doktrinini yazan Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı ve Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr.Cihat Yaycı’ya, ilçenin en köklü kulüplerinden biri olan Barbaros Sefa Spor Kulübü tarafından kulüp sancağı teslim edilerek “Onursal Başkanlık” unvanı verildi.

Ayvalık’ta, geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, "Doğu Akdeniz’de Yunan Yayılmacılığı ve Mavi Vatan" konulu bir konferans vererek, dört yanı denizlerle çevrili Türkiye’nin Mavi Vatan sınırlarını milyonlara aktaran Cihat Yaycı, mübadele döneminde Midilli Adası’ndan gelen Barbaros Hayrettin Paşa’nın soyundan gelen Barbaros Sefa Spor Kulübü yöneticilileri tarafından kulübün onursal başkanlığı unvanı verildi.

Barbaros Sefa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erbilge yaptığı açıklamada, “Osmanlı döneminde bu toprakların bir evladı olan Akdeniz Fatihi Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağını, Sayın Cihat Yayacı Paşa’mız nezdinde “Barbaros makamına teslim edilmesi beni ve yönetim kurulu üyelerimizi gururlandırmıştır. Cihat Paşa’mız artık Barbaros Spor Kulübü’müzün onursal başkanıdır.” dedi.

Barbaros Sefa Spor Kulübü’nün bu kararı, Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği tarafından düzenlenen 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’da gerçekleşen bir plaket töreninde Cihat Yaycı Paşa’ya da ulaştırıldı.

Gambiya Büyükelçisi Alkali Franko Konteh, Togo Büyükelçisi Bidialan Kamala, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cünayd Gaznevi, Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avoma, Angola Büyükelçisi Kleston Antonio, Kenya Büyükelçisi Leonard Nigeyne Boiyo, Umman Büyükelçilik müsteşarı İbrahim Al Hasani, Burkinafaso Büyükelçisi Vitea Some, Macaristan Büyükelçiliği diplomatı Dalma Kovacs ve TUKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu’nun da hazır bulunduğu ve Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği Onursal Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın Akdenize’e kıyısı olan ülke temsilcileriyle, diplomatlarına katılımcılara teşekkür ettiği toplantıda Cihat Yaycı Paşa’ya Barbaros Sefa Spor Kulübü’nün sancağı teslim edildi.

“Barbaros Sefa Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı olmak benim için de bir onurdur”

Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da, Türklerin en büyük Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayrettin Paşa’nın ismini taşıyan bir spor kulübünün kendisine gönderdiği sancağın önemine işaret ederek, “Leventler şehri Ayvalık’ta, Barbaros’un ismini kendilerine kulüp ismi olarak seçen, Barbaros’un torunlarından bu hediyeyi almak benim için çok özel bir anlam ifade etmiştir. Barbaros Sefa Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı olmak benim için de bir onurdur. Leventler şehri Ayvalık’a ve Barbaros’un torunlarına selam olsun.”dedi.