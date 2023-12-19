“Düşle” mottosuyla çocukların hayallerini süsleyen özgün tasarımlarıyla bir dünya markası olan Çilek, ihracat adımlarını daha da güçlendirmeye devam ediyor. 5 kıtada 500’ün üzerinde satış noktasında hizmet veren Çilek’te Orta Doğu ve Afrika (MEA)’dan Sorumlu İhracat Genel Müdür Yardımcısı olan Çağdaş Bolat ve Avrupa Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Türk, şirketin yurt dışı ağını genişletmek üzere çalışmalar yürütecek.

Stratejik genişleme, franchise ve master franchise yönetiminde deneyimli Çağdaş Bolat, Çilek’in Orta Doğu ve Afrika (MEA)’dan sorumlu İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirdi. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Çağdaş Bolat, Romateks Başkan Yardımcısı, Empress Kuyumculuk Satış Direktörü, Panço Giyim Sanayi ve Ticaret şirketinde Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Müdürü, Eroğlu Holding, Colin's, EMENA Uluslararası Satış Müdürü, Levi Strauss Türkiye Bölge Müdürü, Garanti Sigorta Şirketi Portföy Yöneticisi görevlerinde yer aldı.

Çilek’in Avrupa Bölgesi’nden sorumlu İhracat Genel Müdür Yardımcısı olan Fatih Türk, Philadelphia Üniversitesi’nde lisans derecesini Tekstil Mühendisliği ve Pazarlama alanında yaptı. Ardından Drexel Üniversitesi’nde Uluslararası Pazarlama MBA programını tamamdı ve Koç Üniversitesi’nde Perakende Pazarlaması alanında Executive MBA programını bitirdi. Arma Global Trade Uluslararası İş Geliştirme Direktörü olarak da çalışan Fatih Türk, daha önce sırasıyla Lefon, Chakra, Dagi, Çalık Denim, Koleksiyon Mobilya, Taç & Linens, Marteks ve Limited INC. şirketlerinin satış pazarlama birimlerinde yöneticilik yaptı.

Uluslararası genişlememizi sürdüreceğiz

Yenilikçi, eğlenceli, kaliteli, güvenli ve çevreye duyarlı, özgün tasarımlar oluşturduklarını belirten Çilek Genel Müdürü Muzaffer Çilek, “dünya genelinde hizmet verdiğimiz mağazalarımız ile müşterilerimize ulaşıyor ve yeni satış noktalarımız, yeni ürünlerimiz ve pazarlama faaliyetlerimiz ile değer yaratıyoruz. Bu kapsamda Çilek olarak uluslararası genişlememizi sürdürürken yatırımlarımıza da devam edeceğiz.” dedi.