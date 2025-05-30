100’ün üzerinde eğitici ve eğlenceli etkinliğin yer alacağı festivalde, her yıl binlerce çocuk; sanat, ekoloji, enerji, tasarım, bilim ve geri dönüşüm gibi alanlardaki yaratıcı atölyelerde buluşuyor. Aileler içinse konserler, gösteriler ve ikramlarla dolu bir program sunuluyor.

Festivalin en renkli katılımcılarından biri olan Çilek, festival kapsamında yaratıcı tasarımı destekleyen özgün bir atölye deneyimi sunacak. Ziyaretçiler, markanın standında çocuklara yönelik özel olarak hazırlanan etkinlik alanını keşfetme fırsatı bulacak.

Hayallerden Gerçeğe Tasarım Atölyesi

Festival programında yer alan “Hayalimdeki Oda” tasarım atölyesi çocuklara kendi yaşam alanlarını hayal etme ve tasarlama imkânı tanıyan interaktif bir deneyim sunuyor. Bu interaktif deneyimde çocuklar, hayallerindeki odayı önce planlıyor, ardından mobilya ve dekoratif öğeleri kullanarak bu tasarımı üç boyutlu bir model olarak inşa ediyor. Atölye süreci boyunca çocuklar renk seçimi, yerleşim planlaması, kesme ve yapıştırma gibi aşamalarla tasarım sürecinin her adımını deneyimliyor. Kendi kutularının içinde oluşturdukları “hayal odalarını” süsledikten sonra ise sırayla projelerini tanıtıyor ve mini bir sergi ortamında birbirlerinin çalışmalarını keşfediyorlar. Atölye sonunda her katılımcıya teşekkür belgeleri ve küçük ödüller veriliyor.

Çocuklara İlham, Ailelere Keyifli Anlar

Festival boyunca eğlence dolu bu atölyede, minikler yalnızca oyun oynamakla kalmayacak; düşünen, hayal eden ve üreten bireyler olarak yaratıcılıklarını keşfetme şansı bulacak. Aileler ise çocuklarının hayal gücüne tanıklık ederken kaliteli ve anlamlı zaman geçirecek.

Çilek, çocukların hayal dünyasını geliştiren, ailelerin ise birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkân tanıyan bu eşsiz etkinlikte yer almak isteyen tüm ziyaretçilerini standına bekliyor.

Etkinlik Detayları:

Yer: Kadıköy Festival Park

Tarih: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Saat: 10:00 – 18:00