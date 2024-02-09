MALZEME LİSTESİ: 1 pk. petibör bisküvi 3 çorba k. tereyağı 2 çorba k. fındık DOLGUSU İÇİN: 3 yumurta 1 su b. krema 1 su b. toz şeker 400 gr. labne peyniri 2 çorba k. un 1 pk. vanilya ÜZERİ İÇİN: 1 kase çilek 1 çay b. toz şeker 1 çorba k. nişasta HAZIRLANIŞI: Pötibör bisküvileri doğrayıcıdan geçirerek toz haline getiriyoruz. Fındığı da toz haline getiriyoruz. Tereyağını eritiyoruz ve bisküviyle, fındığın üzerine döküp iyice karıştırıyoruz. Pasta çemberinin zeminini yağlı kağıtla kapatıyoruz ve tepsiye koyuyoruz. İçine bisküvili karışımı döküyoruz. Patates eziciyle hafif hafif üstüne vurarak sıkılaştırıyoruz. Kreması için, 3 yumurtayı karıştırma kabına kırıyoruz. Toz şekeri döküyoruz ve çırpma teliyle karıştırıyoruz. Kremayı ve labne peyniri ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Unu ve vanilyayı da ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bisküvinin üzerine kremayı döküyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 1 saat kadar pişiriyoruz. Çilekleri doğrayıcıdan geçiriyoruz. Küçük bir tencereye çilek püresini koyuyoruz. Toz şekerini ilave ediyoruz. Kaynayınca içine suyla erittiğimiz nişastayı döküyoruz ve kıvam alması için pişirmeye devam ediyoruz. Fırından çıkardığımız peykeki üzeri çöksün diye dinlendiriyoruz. Ortası havuz gibi inince çilek sosunu döküyoruz. Soğuyunca kalıbını çıkarıyoruz ve dilimleyerek servis ediyoruz. Bir gece dinlendirirsek daha iyi sonuç alırız.

Kaynak: Haber merkezi