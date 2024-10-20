Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 6 talihliye ekstra 10 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 19 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 6 talihli ekstra 10 milyon TL kazandı.

İstanbul Esenyurt’tan, İstanbul Güngören’den, İzmir Bayraklı’dan, İzmir Menderes’ten ve Milli Piyango Online üzerinden oynayan 2 talihli, 5 bilerek kişi başı 2 milyon 73 bin 725 TL ikramiye kazandı.

5-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.