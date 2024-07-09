Çin menşeli otomobillerin Türkiye otomotiv pazarındaki artan etkisini ve yeni gümrük vergilerinin yansımalarını değerlendiren Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Gökhan Kosovalı, Türkiye’nin Çin menşeli otomobil ithalatının 2019 yılında 6,9 milyon ABD Doları iken, 2023 yılı sonunda bu rakamın 1,3 milyar ABD Dolarına yükseldiğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünya otomotiv pazarında sübvansiyonlarla üreticilerini destekleyerek önemli bir büyüme kaydettiğini belirten Gökhan Kosovalı, Türkiye’nin Çin menşeli otomobil ithalatının 2019 yılında 6,9 milyon USD iken, 2023 yılı sonunda bu rakamın 1,3 milyar USD’ye yükseldiğini vurguladı. 2024 yılının ilk beş ayında Çin otomobillerinin Türkiye otomotiv pazarındaki payının yüzde 8,13’e, ithal araçlar arasındaki payının ise yüzde 11,69’a ulaştığını ifade eden Kosovalı, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de şu anda 10 Çin menşeli otomobil markası bulunduğunu ve bu sayının yakında 12’ye çıkmasının beklendiğini söyledi.

Kosovalı, düşük maliyetli Çin otomobillerini ithal eden ülkelerin yerli üreticilerini korumak amacıyla gümrük vergilerini artırma yoluna gittiklerini belirtti. Türkiye’nin, geçtiğimiz yıl Çin menşeli elektrikli otomobillere yüzde 40 gümrük vergisi getirerek ABD ve AB’den daha hızlı davrandığını, 2024 yılının Mayıs ayında ise ABD’nin, Çin menşeli elektrikli otomobillere uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 100’e çıkarma kararı aldığını söyledi. Türkiye’nin, 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Çin menşeli benzinli, dizel ve hibrit binek otomobillerin ithalatına "minimum 7 bin ABD Doları veya yüzde 40 oranında" ilave gümrük vergisi uygulaması başlattığını belirten Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Gökhan Kosovalı, bu verginin 3 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8723 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Dünya Ticaret Örgütü kurallarına daha uyumlu hale getirilerek ek mali yükümlülüğe dönüştürüldüğünü ifade etti. Ancak, 5 Temmuz 2024 tarih ve 32593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8724 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Çin menşeli binek araçların yatırım teşvik belgesi ile ithalatında bu ek mali yükümlülükten muaf tutulacağı hükmünün getirildiğini açıkladı.

Kosovalı, Avrupa Birliği’nin de Çin menşeli elektrikli otomobillere uyguladığı gümrük vergilerini Temmuz ayından itibaren 9 aylık bir süre için üreticilere göre yüzde 17,4 ile yüzde 37,6 arasında değişen oranlarda uygulama kararı aldığını belirtti. Çinli otomobil markalarının Türkiye’deki distribütörlerinin, yeni gümrük vergilerinin fiyatlara nasıl yansıtılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadıklarını söyledi. Çinli markaların, Avrupa ve Türkiye’de üretim yaparak vergi artışlarını fiyatlara yansıtmaktan kaçınmalarının önemli bir strateji olabileceğini de ifade etti. Ticaret Bakanlığı’nın hedefinin yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesine katkı sağlamak ve bu markaları Türkiye’de yatırıma teşvik etmek olduğunu vurgulayan Gökhan Kosovalı, yeni vergi düzenlemeleriyle bu hedeflere ulaşılmasının ve Çinli otomobil markalarının Türkiye’deki yatırımlarının artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.