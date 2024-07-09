Beyoğlu’nun geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla başlatılan ‘Mahalle Buluşmaları’nın ilki Cihangir’de gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney buluşmada vatandaşların önerilerini dinleyerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu’nun geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla ‘Mahalle Buluşmaları’nı başlattı. ‘Mahalle Buluşmaları’nın ilki Cihangir Mahallesinde gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney katılımıyla düzenlenen buluşmaya Cihangir, Kılıçali Paşa ve Pürtelaş mahallelerinin sakinleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Güney, Beyoğlu’nun tüm bileşenlerinin katılımıyla 5. Yıllık Stratejik Planı hazırlayacaklarını söyledi.

“Beyoğlu’nun tüm bileşenleriyle yol haritamızı çizmemiz gerekiyor”

Beyoğlu’nun geleceğini ortak akılla inşa etmek için Mahalle Buluşmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan İnan Güney, “Tarihiyle, sanatıyla, kültürüyle, farklılıklarıyla geçmişten bize emanet, bizim de çocuklarımıza daha güzel bir şekilde emanet etmemiz gereken bir Beyoğlu var. Bugün Beyoğlu’nu sevenler olarak bir araya geldik. Beyoğlu’na dair sözü olanlar, Beyoğlu’nu dert edinenler, Beyoğlu ile ilgili fikri olanlar bir aradayız. Beyoğlu’na daha iyi nasıl hizmet edebiliriz, Beyoğlu’nu kadından yana, çocuktan yana, gençlerden yana bir belediye, can dostlarımızın rahatça yaşadığı bir ilçe nasıl yapabiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. Beyoğlu’nun beş yıllık stratejik planını hazırlayacağız. Biz bürokrat arkadaşlarla belediyede oturup Beyoğlu’nun önümüzdeki beş yılına şekil veremezdik. Bunu mahalle buluşmalarıyla komşularımızla tartışmamız gerekiyor, STK buluşmalarıyla, sanatçı buluşmalarıyla, genç buluşmalarıyla, yani Beyoğlu’nun tüm bileşenleriyle bu durumu tartışıp netleştirerek yol haritamızı çizmemiz gerekiyor. Bunu Beyoğlu Belediyesi’nin katılımcı, demokratik, şeffaf ve denetlenebilir bir belediyecilik anlayışının uzantısı olarak da değerlendirebiliriz” dedi.