Çocuk beslenmesinde yapılan hatalardan en başta gördüğümüz kahvaltının atlanmasıdır. Daha sonraki öğünlerin atlanmasıdır. Yağlı, tuzlu ve şeker oranı yüksek besinlerin diyetlerde çok fazlalıkla kullanması ve bunlara örnek vermek gerekirse hazır gıdaların çok fazla tüketilmesi, özellikle çalışan anneler tabi ki beslenme çantalarına hazır ürünleri tercih ediyorlar. En büyük yapılan yanlışlar bunlardır. Alışverişe çocukla beraber çıkılmaması ve ona doğru bir alışveriş tekniğini öğretmemek yani sağlıklıÇocuk beslenmesinde yapılan hatalardan en başta gördüğümüz kahvaltının atlanmasıdır. Daha sonraki öğünlerin atlanmasıdır. Yağlı, tuzlu ve şeker oranı yüksek besinlerin diyetlerde çok fazlalıkla kullanması ve bunlara örnek vermek gerekirse hazır gıdaların çok fazla tüketilmesi, özellikle çalışan anneler tabi ki beslenme çantalarına hazır ürünleri tercih ediyorlar. En büyük yapılan yanlışlar bunlardır. Alışverişe çocukla beraber çıkılmaması ve ona doğru bir alışveriş tekniğini öğretmemek yani sağlıklı beslenme alışkanlığının öğretilmesini istiyoruz. Evde yiyecek çeşitliliğini artırmak gerekmektedir. Yapılan yanlışlardan biri de çocuk bunu seviyor, en çok makarnayı seviyorsa makarna yapmak, sevmediği bir besini zorlamak yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Çocuk brokoliyi sevmiyorsa bir uzmandan alternatifleri öğrenilebilir. Çocuğu zorlamamak gerekmektedir. Yapılan yanlışlardan en büyüğü de çocuğu sağlıklı beslenmeye zorlamaktır. Biz çocuğumuza sağlıklı beslenmeyi, onun hayatı için neden gerekli olduğunu öğretmeliyiz. Ona yasaklar koymamalıyız. Kola içtiği zaman, cips yediği zaman nasıl etkileneceğini öğretmeliyiz.