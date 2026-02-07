Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti muhtemel afetlere karşı hazırlıklı hale getirme çalışmalarının yanı sıra çocuklarda afet bilinci artırmaya yönelik farkındalık çalışmalarını da sürdürüyor.

Kentsel dönüşümden afet konteynerlerine, lojistik aktarma merkezlerinden gönüllü eğitimlerine kadar kenti afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplumda ve özellikle çocuklarda afet bilincinin artırılmasına yönelik de adımlar atmaya devam ediyor.

Bir yandan Bursa'yı dirençli ve afetlere hazırlıklı hale getirmek için projeler üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi bir yandan da toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alacahırka ve Üçevler Bursa Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezlerini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklara afet bilincini artırmaya yönelik hazırlanan boyama kitapları hediye eden Başkan Bozbey, minik öğrencilerle birlikte boyama da yaptı. Öğrencilere süt ve meyve de ikram eden Başkan Bozbey, afetler hakkında bilgiler verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde çocuk etkinlik merkezlerini ziyaret ettiklerini söyledi. Boyama ve oyun etkinlikleriyle afet bilinci geliştirmek istediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Çocuklarımıza erken yaşta eğitim vererek ileride karşılaşacakları muhtemel afetlerde nasıl davranacaklarını öğrenmiş olacaklar. BAM ekiplerimizin bu tür eğitim vermelerini önemsiyoruz. Ailelerimizin de mutlaka afet bilincine sahip olması gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun tüm kesimlerine yönelik afet eğitimlerimizi sürdürüyoruz' dedi.