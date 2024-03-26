Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde lise öğrencileri kolonya döken robot kol geliştirdi. Robotun hastane ve otellerde de rahatlıkla kullanılabileceğini söyleyen öğrenciler, "Çocuklar bayramda boşuna kolonya başında harçlık beklemeyin. Artık robot kolunuz geldi" dedi.

Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı 12. sınıf öğrencileri Yusuf Başoğlu, Gülsah Elvin Afacan ile Rabia Akkol, proje ödevi olarak kolonya döken robot kol geliştirmeye karar verdi. Yazılımı öğrenciler tarafından geliştirilen robot; hastanelerde, otellerde, ev ve iş yeri gibi çeşitli mekanlarda kullanılabilir hale getirildi. Güneş paneli de entegre edilen robot kol, kolonya döktükten sonra yukarı doğru hareket ediyor.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Alan Şefi Arif Emre Ceylan, öğrencilere proje geliştirmeleri için her konuda destek olduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz başta ulusal, uluslararası arenalar olmak üzere her arenada çıkacak şekilde projeler üretiyorlar. İnsansız kara araçları, insansız hava araçları, IOT sistemler olmak üzere çeşitli alanlarda projeler yapıyorlar" dedi.

"Öğrencilerimiz robot kolumuza kolonya adapte etti"

Üç Boyutlu Katı Modelleme dersinde öğrencilerden robot kol tasarlamalarını istediğini dile getiren Ceylan, "Solidworks ortamında robot kol tasarlamalarını söyledik. Öğrenciler robot kolunu tasarladıktan sonra ’Nasıl bir uygulama yaptırabiliriz?’ diye kendi aramızda konuştuk. Bunun üzerine öğrenciler salgın dönemlerinde kullanılabilecek veya bir ortama girildiğinde ya da projeleri sunulurken ’Hoş geldin robotu olarak şekillendirebilir miyiz?’ diye düşündü. Daha sonra öğrencilerimiz robot kolumuza kolonya adapte etti. Bu adaptasyonla birlikte robota güneş paneli entegre edildi. Çalışma sonucunda kolonya döken robotumuz hazır hale geldi" diye konuştu.

"Robotumuz bayramdaki yerini alacak"

Arif Emre Ceylan, projenin çok beğenildiğini ifade ederek, öğrencilerin bu robot kolun fonksiyonlarını geliştirmek için çalışmalar yaptığına dikkat çekti. Ceylan, "Örneğin yanına şeker koymak veya kahve sunması planlanıyor. İnşallah robotumuz bayramdaki yerini alacak. Harçlık veremeyecek ama kolonya dökecek. Öğrencilerimizi teorik anlatımlardan uzaklaştırıp uygulamaya esas kılıyoruz ve bu hem öğretmenler hem öğrencilerimiz açısından çok zevkli hale geliyor. Nitekim kolonya döken robotumuz da bu örneklerdendir" şeklinde konuştu.

"İnsansız hava araçları üzerine çalışıyoruz"

Projede yer alan 12. sınıf öğrencisi Yusuf Başoğlu ise çoğunlukla insansız hava araçları üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Özellikle 8-4 motorlu gibi insansız hava araçları üzerine çalışıyoruz. Yine sabit kanatlı insansız hava araçları üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İnsansız kara araçları, eğitim setleri şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Robotumuz misafirlere veya hastalara kolonya ikram edebilir"

Okulda bulunan Kocaeli Robotik Kodlama Atölyesinde (KODELİ), 2 ve 3 boyutlu tasarımlar yapabilmeye imkan sunan Solidworks (bilgisayar destekli tasarım programı) eğitimi verildiğini söyleyen Başoğlu, "Bu eğitimler sonucunda robot kol yapmak istedik. Pandemi döneminde insanlar kolonyaya hasret kaldı. Hijyenik açıdan kolonyanın kapağını açmak, dökmek biraz sıkıntılı olabilir diye düşündük. Durumu biraz modernleştirmek istedik ve kolonya ikram eden robot ortaya çıkarttık. Robot bayramlarda da kullanılabilir. Evin girişinde misafirlere kolonya ikram etmek için kullanılabilir. Kolonya robotumuz her aşamada kullanılabilir. Robotumuz otelin girişinde konularak gelen misafirlere veya hastanelerde hastalara kolonya ikram edebilir" dedi.

"Çocuklar bayramda boşuna kolonya başında harçlık beklemeyin"

Robotun her aşamasının kendileri tarafından yapıldığını belirten Başoğlu, "Kablolamasına dahil yapılan tüm işlemler bizlerin elinden geçiyor. Aslında lise düzeyinde robot yaptık. İlerleyen zamanlarda geliştirme aşaması olabilir. Bu robot belki bir öğrencinin fikriyle ticarete dönüştürülerek Türkiye’ye, milletimize yararlı robot olabilir. Çocuklar bayramda boşuna kolonya başında harçlık beklemeyin. Artık robot kolunuz geldi" dedi.