Karnelerini alarak yaz tatiline giren Ataşehirli öğrenciler için eğlenceli ve eğitici bir yaz programı hazırlayan Ataşehir Belediyesi; sanat, tasarım, dans ve yabancı dil atölyeleriyle çocuklara yeteneklerini çoğaltabilecekleri faydalı bir yaz yaşatacak.

Ataşehir Belediyesi, karnelerini alarak yaz tatiline giren 6-12 yaş arası çocuklar için eğlenceli ve eğitici bir yaz programı hazırladı. Yaz Sanat Okulu ile birbirinden farklı sanat, tasarım, dans ve yabancı dil atölyelerine katılan Ataşehirli çocuklar, kültür-sanat dolu bir yaz geçirecekler.

Atölye programı çerçevesinde takı atölyesi, cup song, keçeden çanta yapımı, dans, parmak kukla, heykel, kolaj atölyesi, yabancı dil, masal atölyesi, anahtarlık yapımı, makrome yapımı ve marakas yapımı eğitimleri verilecek.

Atölyeler Ataşehir Belediyesi’ne bağlı; Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Kayışdağı Çocuk Merkezi, Düştepe Oyun Müzesi ve Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek.

Eğitimler 8 Temmuz’da başlayacak

Daha çok çocuğa ulaşabilmek için iki dönem halinde yapılacak olan Yaz Sanat Okullarının ilki 8 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Yaz Sanat Okullarına kayıtlar, 26 Haziran saat 10.00’dan itibaren online olarak ebelediye.atasehir.bel.tr adresinden veya eğitimlerin verileceği 6 merkezden yapılacak. Atölyeler; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, sabah ve öğlen olmak üzere iki ayrı programda gerçekleştirilecek.