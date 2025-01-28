Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmeleri için bilim merkezinde "Okula Bi’ Ara" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen özel gösteriler, renkli atölyeler, spor aktiviteleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar ve sahne şovları 4-13 yaş aralığındaki çocuklara neşe dolu ve unutulmaz anlar yaşattı. Çocukların enerjiyle dolup taştığı etkinlik boyunca ebeveynler de bilim, teknoloji ve sanata dair keyifli deneyimler edinme fırsatı buldu.

"Okula Bi’ Ara" etkinlikleri kapsamında Vantrolog Çiğdem Çelebi, Marmelat isimli kuklasıyla çocuklara Bilim Sahnesi’nde "Kuklamanya" gösterisi sundu. Çeşitli diyafram tekniklerini kullanarak ağzını oynatmadan konuşabilen Çelebi, çocuklara bir anne ve kızının öyküsünü kukla ile harika anlattı. Bilgiyi, "Kuklamanya" gösterisi ile eğlenceli şekilde aktaran Çiğdem Çelebi, salonu hıncahınç dolduran çocuklara ve ailelere Marmelat’ın neşeli dünyasında unutulmaz anlar yaşattı. Muhteşem gösterinin ardından Çiğdem Çelebi ve Marmelat çocuklarla sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.