Çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesi, sadece ağız sağlığı değil, aynı zamanda genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından da kritik bir öneme sahip.

Bilinçli ebeveynler, çocuklarına doğru alışkanlıklar kazandırarak onların sağlıklı bir gülüşe sahip olmalarını sağlayabiliyor.

Çürüklerin yalnızca ağız sağlığını değil, çocukların genel sağlığını ve yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebildiğini belirten Dt. Oya Köse çocuklarda diş çürüklerinin nedenlerini açıkladı.

Çocuklarda diş sağlığının korunması için düzenli diş bakımı alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının hayati önem taşıdığını belirten Dt. Oya Köse, çocuklarda diş çürüklerine neden olan faktörleri madde madde şöyle sıraladı:

Şeker ve Karbonhidrat Tüketimi: Şekerli yiyecekler, içecekler ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme, diş çürüklerinin en yaygın nedenleri arasındadır. Şekerin diş yüzeyinde uzun süre kalması, bakterilerin ürettiği asit miktarını artırarak mine dokusunun zayıflamasına neden olur. Bu yüzden, ebeveynlerin çocuklarının şeker tüketimini sınırlandırması ve tatlılardan sonra diş fırçalamalarını sağlaması büyük önem taşır. Yetersiz Ağız Bakımı: Düzenli diş fırçalamama, ağızda bakteri birikimini artırarak çürük riskini yükseltir. Çocuklar, günde en az iki kez florürlü diş macunu ile dişlerini fırçalamalı ve küçük yaşlarda ebeveynlerin rehberliğinde ağız bakım alışkanlıklarını kazanmaları sağlanmalıdır. Gece Beslenmesi ve Biberon Çürüğü: Gece biberonla süt, mama veya meyve suyu tüketimi, diş çürüklerine davetiye çıkarır. Özellikle bebeklik döneminde sık görülen 'biberon çürüğü', çocukların gece biberonla uyutulması yerine su verilmesiyle önlenebilir. Genetik ve Çevresel Faktörler: Genetik yatkınlık, diş minesinin yapısı ve tükürük miktarı gibi faktörler çürük oluşumunda etkili olabilir. Ayrıca yetersiz florür alımı da diş çürüğünü artırabilir. Bu nedenle, diş hekimine danışılarak florür takviyesi ve koruyucu uygulamalar hakkında bilgi alınması önemlidir. Sık Atıştırma: Gün boyunca sık sık atıştırmak, ağızda sürekli asit üretimine neden olur ve bu durum çürük riskini artırır. İşlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve ve yoğurt gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Diş Hekimi Kontrollerinin İhmal Edilmesi: Erken teşhis ve düzenli diş hekimi kontrolleri, diş çürüklerinin önlenmesinde ve tedavisinde büyük fark yaratır. Çocuklar, ilk dişi çıktığında ya da en geç bir yaşında diş hekimiyle tanıştırılmalı ve sonrasında 6 ayda bir düzenli kontrollere götürülmelidir.