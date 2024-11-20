Dilovası Belediyesi ve Çolakoğlu Metalurji iş birliğiyle amatör spor kulüplerine yönelik malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, sporun gençler için önemini vurgulayarak, “Kocaeli, olimpiyat havuzuna en çok katkı sunan illerden biri. Sporun her alanında gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Yapılan bu tür projeler, geleceğin şampiyonlarının yetişmesine vesile oluyor” dedi.

ÇOLAKOĞLU METALURJİ’DEN ÖRNEK PROJE

Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu, törende yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Gençlerimizin spor, kültür ve sosyal alanlarda gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu projeye destek vermekten gurur duyuyoruz. İlçemizdeki gençlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelerimiz devam edecek.”

BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, törenin önemine dikkat çekerek, “Çolakoğlu Metalurji’nin amatör spor kulüplerine yaptığı bu destek, gençlerimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. İlçemizdeki diğer sanayi kuruluşlarıyla da bu tür iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

KAYMAKAM DR. METİN KUBİLAY VE VALİ İLHAMİ AKTAŞ’TAN DESTEK MESAJI

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Çolakoğlu Holding’in eğitime ve spora verdiği desteklerin önemine değindi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise, “Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, gençlerimizi sporla buluşturup onları olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırarak, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Tören sonunda sporcular, kendilerine sunulan desteklerden dolayı teşekkür ederek, başarı için daha çok çalışacaklarını ifade ettiler.