Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Ekrem Akyiğit

Kuruluş Tarihi: 1987

Şehir: İstanbul

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Hazır Giyim

Ürün: Giyim

Resmi Sitesi: www.collezione.com

Collezione Hakkında Bilgi

Collezione giyim firması, 1987 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Kurucusu Ekrem Akyiğit’tir. Collezione giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Hazır giyim üzerine satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Collezione’un resmi sitesine www.collezione.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Collezione İstanbul merkezli mağazalar zinciridir. Collezione, İtalyanca’da koleksiyon anlamına gelmektedir. Hazır giyim üzerine satış yapan Collezione, 1987 yılında Ekrem Akyiğit tarafından kurulmuştur. İlk mağazasını İstanbul Bakırköy’de, İlk Yurt Dışı mağazasını ise Almanya’da açmıştır. 2012 yılı itibariyle Suudi Arabistan, Gürcistan başta olmak üzere mağazalarının 21’i Yurt Dışı’ndadır.

Collezione Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Collezione Tarihi

27 yıldır sektörde öncü olan Collezione, Yurt İçi’nde 200’ün üzerinde satış noktası ile 100’ü aşkın mağaza, Yurt Dışı’nda ise 55 satış noktasıyla Türkiye’nin moda-hazır giyim perakandeciliği alanında faaliyet gösteren en büyük markalardan birisi haline gelmiştir.

2015 yılında Türkiye Moda Giyim Pazarı’nda Lider, ilk Akla Gelen ve Global Bir Marka Olma vizyonunu benimseyen Collezione müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için teknolojik alt yapısına yatırım yaparak ve bilişim sistemlerini sürekli güncelleyerek Dünya’nın ve Türkiye’nin birçok noktasında açtığı mağazalarla hızla büyümeye devam etmektedir.

Gençler ve kendini geç hissedenler “fast fresh fashion” anlayışı ile buluşturmaktadır. Yarattığı yaşam tarzı ve stillerle farklılaşan Collezione, Dünya’nın ve Türkiye’nin en çok tercih edilen moda markası olma yolunda yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin önde gelen markaları arasında yer almaktadır. Kaliteli ve indirimli ürünleriyle en çok tercih edilen markalar arasında yerini korumaktadır.

Collezion’un Dünya’da Şubeleri Olan Ülkeler

Bahreyn

Bulgaristanehirler

Fas

Gürcistan

K.K.T.C

Kazakistan

Makedonya

Mısır

Suudi Arabistan

Türkiye

Umman

Collezion’un Türkiye’de Şubeleri Olan Şehirler

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Isparta

İstanbul

İzmir

Kayseri

Kocaeli

Konya

Mersin

Rize

Sakarya

Samsun

Sivas

Tekirdağ

Trabzon

Uşak

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