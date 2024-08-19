Hangi Ülkenin: Türkiye
Kurucusu: Ekrem Akyiğit
Kuruluş Tarihi: 1987
Şehir: İstanbul
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Alan: Hazır Giyim
Ürün: Giyim
Resmi Sitesi: www.collezione.com
Collezione Hakkında Bilgi
Collezione giyim firması, 1987 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Kurucusu Ekrem Akyiğit’tir. Collezione giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Hazır giyim üzerine satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Collezione’un resmi sitesine www.collezione.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Collezione İstanbul merkezli mağazalar zinciridir. Collezione, İtalyanca’da koleksiyon anlamına gelmektedir. Hazır giyim üzerine satış yapan Collezione, 1987 yılında Ekrem Akyiğit tarafından kurulmuştur. İlk mağazasını İstanbul Bakırköy’de, İlk Yurt Dışı mağazasını ise Almanya’da açmıştır. 2012 yılı itibariyle Suudi Arabistan, Gürcistan başta olmak üzere mağazalarının 21’i Yurt Dışı’ndadır.
Collezione Hangi Ülkenin
Cevap: Türkiye
Collezione Tarihi
27 yıldır sektörde öncü olan Collezione, Yurt İçi’nde 200’ün üzerinde satış noktası ile 100’ü aşkın mağaza, Yurt Dışı’nda ise 55 satış noktasıyla Türkiye’nin moda-hazır giyim perakandeciliği alanında faaliyet gösteren en büyük markalardan birisi haline gelmiştir.
2015 yılında Türkiye Moda Giyim Pazarı’nda Lider, ilk Akla Gelen ve Global Bir Marka Olma vizyonunu benimseyen Collezione müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için teknolojik alt yapısına yatırım yaparak ve bilişim sistemlerini sürekli güncelleyerek Dünya’nın ve Türkiye’nin birçok noktasında açtığı mağazalarla hızla büyümeye devam etmektedir.
Gençler ve kendini geç hissedenler “fast fresh fashion” anlayışı ile buluşturmaktadır. Yarattığı yaşam tarzı ve stillerle farklılaşan Collezione, Dünya’nın ve Türkiye’nin en çok tercih edilen moda markası olma yolunda yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin önde gelen markaları arasında yer almaktadır. Kaliteli ve indirimli ürünleriyle en çok tercih edilen markalar arasında yerini korumaktadır.
Collezion’un Dünya’da Şubeleri Olan Ülkeler
- Bahreyn
- Bulgaristanehirler
- Fas
- Gürcistan
- K.K.T.C
- Kazakistan
- Makedonya
- Mısır
- Suudi Arabistan
- Türkiye
- Umman
Collezion’un Türkiye’de Şubeleri Olan Şehirler
- Adana
- Ankara
- Antalya
- Aydın
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kayseri
- Kocaeli
- Konya
- Mersin
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Sivas
- Tekirdağ
- Trabzon
- Uşak
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