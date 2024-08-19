Dacia Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Romanya’da Üretilmektedir. (Fransızlara Aittir)

Kuruluş Yılı: 1966

Önemli Kişiler: Luc-Alexandre Menard, Başkan

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobil

Çalışan Sayısı: 12.532

Resmi Sitesi: www.daciagroup.com

Dacia Hakkında Bilgi

1966 yılında kurulan Dacia, Romanya Hükümeti’nin açtığı bir ihale sonucunda kurulmuştur. İsmini Romanya topraklarının eski ismi olan Daçya’dan almıştır. Renault bünyesine 1999 yılında geçen Dacia, Renault firmasının Romanya’da ki markasıdır. Tüm parçaları 1968 yılından itibaren Fransa’dan ithal edilmeye başlamıştır. İlk Dacia modelinin üretimi, Renault 8’in Dacia 1100 adını almasıyla başladı. Dacia 1100 modeli 1971 yılında kadar üretime devam etti.

1969 yılında Renault 12 modeli Fransa’da üretilmeye başlayınca Dacia da 1300 adı ve kendi logosu altında 12’yi üretmeye başladı. Türkiye’de Renaut 12’lerin üretimine Dacia’dan 2 yıl sonra 1971 yılında başlanmıştır. Dacia 1300 üretimi başlarken donanım farkı olan üç farklı modeli satışa sundu. Bu modeller 1300 Standart, 1300 Super ve 1301 modelleriydi. 1301 modeli sadece Romanya Komünist Partisi üyeleri için üretilen bir modeldi ve bugünün araçlarında standart olan arka cam rezistansı ve 1300 modellerinde olmayan başka donanımlara sahipti. 1973 senesinde Fransa ile aynı anda Renault 12 Break olarak adlandırılan ve 12’nin Türkiye’de en çok tutulan model olan Station Wagon Romanya’da 1300 Break adıyla üretilmeye başlandı. Yine 1975-1982 yılları arasında az miktarda (1500 kadar) 1302 adıyla bir pick up modeli de üretildi. Dacia’nın 1302 modelinin büyük miktarı Cezayir’e ihraç edildi. Bu yıllarda Renault’nun orta üst sınıfta bulunan 20 modeli de montaj yöntemiyle üst düzey Romen yöneticilerin kullanımına sunuldu.

Dacia ilerleyen yıllarda üretti modelleri genişletmeye başladı. Farklı tip araçlarla beğeni kazandı. Gün geçtikçe kalitesini yükselten Dacia, piyasada yerini korumaktadır. Günümüzde ülkemizde de en çok kullanılan markalardan biri haline gelmiştir. Uygun fiyatta olması satış açısından büyük ölçüde önem taşımaktadır. Ülkemizde en çok taksi sektöründe kullanılmaktadır.

Dacia Hangi Ülkenin

Cevap: Romanya’da üretilmektedir (Fransızlara Aittir)

Dacia Modelleri

Dacia Sandero

Dacia Logan

Dacia MCV

Dacia Logan Pick-up

Dacia Logan Van

Dacia Duster

Dacia Solenza

Dacia Lodgy

Dacia Dokker

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