Çanakkale Ziraat Odası üyesi kadın girişimcilerin Hanımeli ismi ile Çanakkale’deki ilk süs bitki girişimi gerçekleşti. Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkaslan, kadın girişimcileri bir araya getirdi. Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi kurumlar arası iletişimi başarıyla gerçekleştirdi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçılar Birliği tarafından Solidago, cipsofilla ve statis bitki materyalleri projeye hibe edildi.

ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde başlayan eğitim modülü Dünya Çiftçiler Günü’nde tanıtıldı. Ekim şenliği aynı tarihte Halileli Köyü’nde muhtarlığa ait 3 dekar alanda gerçekleşti.

Çanakkale Valiliği, İstanbul ve Yalova’daki mezat ve üretici sahalarını ziyaret için lojistik desteği sağladı. Ekimden satışa, budamadan hasata kadar tarımsal üretim desteği üniversitenin öğretim üyeleri tarafından verildi.

Çanakkale’nin ilk süs bitkileri girişimi “Hanımeli”nin ilk çiçekleri hasat dönemine ulaştı. Ağustos ayı içerisinde hasat ve kasımpatı ekimi ile üretim süreci devam edecek. Projenin Çanakkale’nin ilk süs bitkileri ihracatıyla taçlanması hedefleniyor.