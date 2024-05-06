Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü “Kampüslerde Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Dönüşüm Atölyesi” kapsamında Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile meslek yüksekokulu binası çevresinde inceleme ve gözlemlerde bulundu.

Atölyede katılımcıların, sürdürülebilirlik kavramını günlük hayata nasıl entegre edilebileceklerini öğrenerek sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta eş zamanlı ele alınmasının önemi hakkında farkındalığa sahip olduğunu söyleyen Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Nilgün Ayman Öz, Özellikle atıklar, su /atıksu yönetimi, enerji, eğitim alanları, peyzaj, sosyal imkanlar, ulaşım vb. konular üniversitemiz kampüsümüzdeki bir bina açısından ele alındı" dedi.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin üniversite genelinde benimsenmesinin önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise, "Üniversite olarak sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağlılığımızı güçlendirmeli ve çevremize duyarlı, sürdürülebilir bir kampüs oluşturmak için daha çok çalışmalıyız. Bu amaç doğrultusunda sürdürülebilirlik atölyesine katılan tüm öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemeler ve gözlemler doğrultusunda belirlenen sorunlara yönelik çözüm odaklı grup çalışmaları gerçekleştirildi.