Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde Troia Kültür Merkezinde MODAV-ICA 21.Uluslararası Muhasebe Konferansı gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Konferansa, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Emrah Eroğlu, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Kurulları Başkanı Dr. Hasan Özçelik, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan, MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert, konferansla ilgili bilgiler vererek başladığı konuşmasında MÖDAV olarak muhasebe alanındaki akademisyenlerin niteliğinin sürekli geliştirilmesi, muhasebe eğitim ve araştırmalarının kalitesinin yükseltilmesi, mesleğin ve meslektaşların niteliğinin arttırılmasına yönelik faaliyet geliştirdiklerini belirtti.

ÇOMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan Muhasebe Bilimi hakkında bilgiler vererek dijitalleşmenin meslekler üzerindeki etkisini dile getirdi ve konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

MÖDAV Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan MÖDAV’ın tarihini ve bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatırken Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurulları Başkanı Dr. Hasan Özçelik ise Geleneksel Muhasebe ve Proaktif Muhasebe hakkında bilgiler verdi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise Konferansın muhasebe bilimine ve uygulamalarına önemli katkılar sunacağını söyleyerek, “Proaktif Muhasebe ve Sürekli Denetim” hakkında bilgiler verip “Muhasebenin sadece geçmişe değil, aynı zamanda geleceğe dair öngörüler sunabilmesi, işletmelerin daha sağlam ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesine imkan tanıyacaktır. Proaktif muhasebe anlayışı, gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara karşı şimdiden hazırlıklı olmayı ve bu zorluklara karşı doğru stratejiler geliştirmeyi mümkün kılmaktadır. İyi yönetilen bir risk süreci, işletmelerin kriz dönemlerinden daha az zarar görerek çıkmasına ve uzun vadede daha başarılı olmasına katkı sağlayacaktır” dedi ve konferansın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konferans, plaket takdiminin ardından sunumlarla devam etti.