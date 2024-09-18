Corendon Airlines, 19-22 Eylül tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek olan Tersane İstanbul Kürek Festivali’ne destek verecek.

Deniz sporları alanında iddialı bir ekibe sahip olan Corendon, kurumsal kürek takımı ile yarışarak organizasyonda başarılı bir sonuç almaya çalışacak. Festivalde, hava yolu şirketinin destek verdiği İTÜ Kürek Takımı da mücadele edecek.

Festivalin ikinci gününde liseler ve üniversiteler arası, üçüncü gününde şirketler arası, son gününde ise kulüpler arası kürek yarışları yapılacak.

Tersane İstanbul Kürek Festivali, dört gün boyunca dopdolu bir programla gerçekleşecek. Festival kapsamında liseler, üniversiteler, şirketler ve kulüpler kendi kategorilerinde nefes kesen yarışlara imza atarken, katılımcılar da festivale özel sürprizlerin tadını çıkaracak.

Festivalde kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı kürek yarışlarının yanı sıra; gün boyunca farklı deneyim ve gösteriler, Zeynep Bastık, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Murat Dalkılıç ve Sıla gibi ünlü isimlerin vereceği konserler katılımcılarla buluşacak. Ayrıca, festival coşkusunu geceye taşıyan özel after partiler olacak.