İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen ‘GÜRZ-18’ operasyonları kapsamında, PKK’ya ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden(X) detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Cudi Dağı'nda hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan 10 adet M79 tanksavar füze mühimmatı ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler arasında 10 adet M79 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 17 adet PKM makineli tüfek, 1 adet 12.7 mm uçaksavar silahı, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet TM 62 M anti-tank mayını, 123 adet roketatar mühimmatı, 600 adet uçaksavar mühimmatı, 3600 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mermisi, 5700 adet hafif silah mühimmatı, 8 adet 81 mm havan mermisi, 500 metre uzunluğunda saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler yer aldı.