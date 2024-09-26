Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkan Erdoğan’ın, Irak Başbakanı es-Sudani’yi kabulüne dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Görüşmenin detaylarını paylaşan İletişim Başkanlığı, iki liderin Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Irak’ın iki komşu ülke olarak iş birliğini geliştirmek için adımlar attığını, özellikle Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi ile hem iki ülkenin hem de bölgenin kazanacağını, bu noktada terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in çatışmaları bölgeye yayma gayretinin engellenmesi için uluslararası toplumun dayanışmasının gerektiğini, İsrail’in mutlaka Filistin topraklarındaki katliamlarının hesabını vereceğini belirtti.