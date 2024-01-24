Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 8’inci toplantısı vesilesiyle Ankara’da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda ’hoş geldiniz’ diyorum. Sayın Reisi’nin ülkemizi ziyaretini tehir etmesine neden olan Kirman’da 3 Ocak’ta meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

Komşu İran’la ilişkilerin karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinde bu iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini kaydetti.

Konsey toplantısı kapsamında aldıkları kararların yalnızca ülkeleri için değil, bölgenin de istikrarı ve refahı bakımından önem taşıdığına inandıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizde de somut işbirliği alanları ile, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. Terörle mücadeleden enerjiye ticaretten eğitime ikili gündemimizde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Konseyimizin geçmiş toplantılarında aldığımız kararların takibini yaptık" diye konuştu.

"PKK/PYD/YPG ve PJAK’a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik"

İran’la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefi bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydedildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öte yandan bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanıyla bu kapsamda atacağımız adımları ele aldık. İş dünyamızın karşılaştığı sorunların çözülmesinin bu gayretlerimize önemli katkıda bulunacağını da işaret ettik. Terörle mücadelede komşumuz İran’ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK’a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında münasebetlerin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza atıldığını hatırlatarak, "Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Değerli kardeşim Sayın Reisi ile, Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya’da yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesi hem Türkiye’nin hem İran’ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlığımız dün New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Filistin konulu oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini, refahını ve istikbalini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler" dedi.

"Filistin’in haklı davasına desteğimizi tekrarladık"

Türkiye tarafından 7 Ekim’den beri 26 bin tonu un olmak üzere toplam 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini El Ariş’e gönderildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizde İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son bulması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık. Filistin’in haklı davasına desteğimizi tekrarladık ve bu konudaki işbirliğimizi devam ettirme kararlılığımızı tazeledik. Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

Asırlardır komşu olan İran’la ilişkilerin, ülkeler ve bölgelerin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"İnsanlık için en büyük mesele Filistin"

İran Cumhurbaşkanı Reisi de şunları kaydetti:

"Ekonomi ve ticaret alanlarında bugüne kadar attığımız adımların devamında ilişkilerin seviyesini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Petrol ve doğalgaz konusunda Türkiye ile ilişkileri geliştirme kararı aldık. ‘Türkiye’nin güvenliği bizim güvenliğimiz, bölge ülkelerinin güvenliği bizim güvenliğimiz’ diye düşünüyoruz. Bölge ülkeleri arasında nifak yapmak isteyen yapılar bölge ülkelerinin güvenliğini zedelemeye çalışıyorlar. Bununla mücadele etmeye kararlıyız.

Dünyada hangi vicdan bu zulümden etkilenmeyebilir. İslam dünyasının birincil meselesi Filistin meselesidir. İnsanlık için en büyük mesele bu. Bu cinayetleri ABD gerçekleştirmektedir. BM ve uluslararası platformlar artık işleyişini kaybetti. Bu her şeyden daha üzücü. Bizim Türkiye gibi ülkeler ve dünya ülkeleri ve insan haklarını gerçekten savunan kişilerle işbirliğine girerek adaletli dünya düzeni için çaba göstermemiz lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin davası ve Filistin halkının haklarının kendilerine verilmesi hususunda mutabıkız. Türkiye ve diğer ülkelerle işbirliğimizin önemli olacağına inanıyoruz. Siyonizme karşı caydırıcı tutum alınmalı."