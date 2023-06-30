Yoğun tempoda geçen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hız kesmeden çalışmalarına başladı. Yeni kabinesini kuran Erdoğan, organize edilen spor etkinliğiyle yoğun süreci geride bırakarak stres attı.

Geçtiğimiz günlerde kurmaylarıyla basketbol maçı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinç görüntüsü dikkat çekti.

MAÇTA YER ALAN İSİMLER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maç kadrosunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Karede, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da yer aldı.

Osman Aşkın Bak fotoğrafta, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız.” İfadelerini kullandı.

MAÇIN VİDEOSU VARANK'TAN

Efsane maçın videosu Eski Bakan Varank’tan geldi. Sosyal medya hesabından maça ait bir videoyu paylaşan Mustafa Varank, “Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur...” notunu düştü.

"HADİ HİDO SAYIYA"

Videoda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da maça dahil olduğu görüldü.

Maçta yaşanan eğlenceli diyalog da kameralara yansıdı. Erdoğan'ın Türkoğlu'na, "Hadi Hido sayıya" diyerek seslenmesi ise yüzleri güldürürken Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği de görüldü.

ERDOĞAN DİNÇ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Dikkat çeken bir başka detay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinç görüntüsü oldu. Erdoğan'ın topla ilerlediği, pas ve şutlar attığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın formasını giydiği takım maçı 50-22’lik skorla galip tamamladı.