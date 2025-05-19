Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sizler Türkiye'nin yüz akı, milletimizin güven kaynağısınız. Tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu'ya dalga dalga yayıldı.

Her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk devam edecek. Sizlere terörün kalıntısının olmadığı Türkiye'yi emanet edeceğiz. Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız" dedi.