Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi.