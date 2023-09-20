Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13'üncü kez BM kürsüsünden dünyaya hitabının ardından yoğun diplomasi trafiği devam etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ve İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan haberlere göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye'nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkevi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşmenin pek çok alanda güçlü iş birliklerine sahip olan Türkiye-İtalya ilişkileri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. ???????????????? pic.twitter.com/c8ok2a7g1r — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2023

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da Türkevi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirterek barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde ayrıca, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü.